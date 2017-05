OL : Lyon n'a plus aucune offre pour Tolisso au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sont les deux joueurs les plus souvent cités comme étant sur le départ de l'Olympique Lyonnais lors du prochain mercato estival. Et si Jean-Michel Aulas ne nie pas que l'Atlético Madrid se montre très offensive concernant le cas du meilleur buteur de l'OL et de Ligue 1, le président lyonnais a confié ce dimanche que les choses avaient radicalement changé dans le dossier Corentin Tolisso.

Car si le milieu international tricolore a suscité l'intérêt de la Juventus, cela ne serait plus le cas actuellement. « Si je suis beaucoup sollicité pour Corentin Tolisso ? Non. S’il a été sollicité à un moment donné par un très grand club italien qui jouera la finale de la Ligue des champions, actuellement les choses se sont calmées et j’espère que Corentin sera avec nous l’année prochaine », a expliqué le dirigeant lyonnais, qui confirme là des rumeurs qui circulent depuis quelques jours dans la presse italienne. Reste que tout cela peut aussi ressembler à de l'intox pour relancer les clubs intéressés et faire monter les prix, même si côté transalpin on pense que Corentin Tolisso pourrait rester à Lyon afin de garder ses chances en équipe de France à un an du Mondial en Russie.