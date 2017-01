OL : Lyon n'a aucune nouvelle pour Ghezzal et ça devient gênant

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais va devoir se passer de Rachid Ghezzal pour plusieurs semaines, ce dernier étant parti avec l'Algérie pour préparer et jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Et du côté de l'OL on ne le cache pas, on aurait aimé que le cas Ghezzal soit réglé avant cette compétition. Mais pour l'instant, le joueur n'a toujours pas prolongé avec l'OL et forcément le temps qui passe ne joue pas en faveur d'une extension de son contrat. Evoquant le cas de Rachid Ghezzal, Bruno Genesio ne masque pas sa grosse déception.

Car pour l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, une réponse à cet instant de la saison, et du mercato, aurait rendu un fier service au club. Mais Rachid Ghezzal n'a pas réellement l'air de se préoccuper de tout cela. « La prolongation de Rachid Ghezzal ? Je n’ai aucune nouvelle sur le sujet. Son départ à la CAN n’arrange pas les choses. J’aurais aimé être fixé avant », avoue Bruno Genesio, qui doit composer avec cette absence et cette situation incertaine. La chanson dit que les histoires d'amour finissent mal en général, cela semble effectivement devoir être le cas entre Rachid Ghezzal et l'Olympique Lyonnais.