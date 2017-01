OL : Lyon marchande avec la Lazio, mais insiste pour Djordjevic

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Le mercato d'hiver est désormais officiellement ouvert en France et le sera mardi en Italie, mais cela n'empêche pas l'Olympique Lyonnais et la Lazio de négocier depuis des jours concernant le possible transfert de Filip Djordjevic à l'OL. Car selon la presse italienne, Jean-Michel Aulas semble très chaud concernant l'ancien attaquant du FC Nantes, lequel avait réussi une superbe première saison sous le maillot du club romain avant de connaître des soucis.

Cependant, Claudio Lolito, le président de la Lazio, n'est pas un homme facile en affaires et jusqu'à aujourd'hui il réclamait 15ME pour le transfert de Filip Djordjevic, se montrant inflexible face à son homologue lyonnais. Mais, selon Sky Sport Italie, les choses ne sont pas totalement fermées dans ces négociations, et le patron de la Lazio serait toujours à l'écoute d'une offre de l'Olympique Lyonnais. Du côté de l'OL, on est prêt à lâcher quelques millions d'euros pour l'attaquant serbe de 29 ans, mais nettement moins que les 15ME exigés. La position romaine pourrait donc rapidement évoluer, la Lazio ayant aussi besoin de cash pour investir lors de ce mercato d'hiver. La partie de poker menteur a débuté entre le club de Serie A et l'Olympique Lyonnais.