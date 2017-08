OL : Lyon leader, Aulas ne roule pas des mécaniques

Dans : OL, Ligue 1.

Deux victoires en deux matches, et une première place au classement de Ligue 1 en attendant les résultats des matches de ce dimanche, on a connu pire situation pour l'Olympique Lyonnais, à une semaine de la réception de Bordeaux, qui n'a pas laissé que des bons souvenirs la saison passée au Groupama Stadium. Mais malgré ce bon départ, Jean-Michel Aulas ne fait pas le malin, le président de l'OL étant bien conscient que la route est encore longue et que forcément son équipe aura des moments plus compliqués. Mais Jean-Michel Aulas pense quand même que Lyon fera de belles choses.

« Ce n’est que le début, on doit garder cette humilité nous permettant de nous remettre en cause à chaque match. Ce championnat sera de plus en plus difficile. Mais nos recrues sont très bonnes. Pour l’instant, les choses se projettent de la manière dont on l’avait pensé. On imagine une belle saison. Attendons quand même les gros matches, pour savoir où nous pourrons nous positionner », a prévenu le patron de l'Olympique Lyonnais, qui espère que son club réussira à prouver que les nombreux changements du mercato ont été judicieux.