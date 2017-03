OL : Lyon lance l'opération anti-enflammage pour Aouar

Dans : OL, Ligue 1.

Parmi les nombreuses pépites de l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar est l'une de celles qui suscitent le plus de promesses. Buteur lors du carton de l'OL à l'occasion du match retour d'Europa League face à Alkmaar, l'attaquant de 18 ans n'a pourtant pas été retenu pour la réception de Metz dimanche dernier. Et lorsque Bruno Genesio a été interrogé sur ce choix avant le déplacement à Bordeaux, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a fermement tenu à remettre les pendules à l'heure.

Pour Genesio, il est inutile d'aller trop vite concernant Houssem Aouar, lequel doit encore progresser et cela en toute quiétude. « Non, Houssem n’a pas disparu. Je ne peux pas vous laisser dire qu’il a disparu. Vous tirez toujours des conclusions. Il a fait une très bonne entrée contre Alkmaar. Houssem est un bon joueur. C’est un jeune joueur. Mathieu Valbuena est revenu. Il y a aussi une gestion de groupe à avoir. Mais Houssem n’a pas disparu, il continue de s’entraîner avec nous. Il fait partie des jeunes joueurs sur lesquels je compte pour la fin de saison et bien sûr pour l’avenir. Mais arrêtons de tirer des conclusions. C’est un jeune de 18 ans. On ne lui rend pas service. Il fait 30 bonnes minutes au retour contre Alkmaar, dix à l’aller. Ça ne fait pas de lui un joueur de Ligue 1 ou de Coupe d’Europe. Ce n’est pas lui rendre service. Il a des étapes à franchir. Il sait que le club et moi avons confiance en lui. Je pense que c’est le plus important », a précisé l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, histoire que l’on ne mette pas trop de pression sur les épaules du jeune attaquant.