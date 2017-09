OL : Lyon ira au PSG avec « humilité et beaucoup de respect »

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Désireux de dégonfler quelque peu les polémiques récentes sur les moyens financiers du PSG, qui sont toujours décriés par Jean-Michel Aulas, Bruno Genesio a présenté le match à venir entre les deux équipes de manière beaucoup plus « soft ». Pour l’entraineur lyonnais, tout se règlera sur le terrain et dans une ambiance cordiale entre deux formations qui se respectent. Le coach rhodanien a même bien expliqué qu’il avait beaucoup d’estime pour le PSG et le travail effectué par les techniciens du club de la capitale.

« Le match le plus important était celui de jeudi. Mais il fallait aussi intégrer le match de dimanche où il nous faudra du sang frais. C’était une réflexion sur les deux matchs. La saison passée, après la Roma, on était allé au Parc en débutant bien et en s’écroulant ensuite. Je n’avais pas lieu de changer ma ligne d’attaque à Nicosie, sauf concernant Bertrand qui m’était apparu très fatigué contre Guingamp. Si on va à Paris en pensant qu’on va faire un festival, il y a de grandes chances qu’on reparte avec une grosse désillusion. On y va avec humilité et beaucoup de respect. Il y a de très grands joueurs et c’est un des meilleurs clubs européens. On a toujours été bien accueilli, et cela s’est toujours bien passé avec cette équipe, que l’on gagne ou que eux, gagnent. On espère que Paris sera un peu moins bien, et qu’on sera en très grande forme et avec de la réussite. Sur un match, c’est possible de faire quelque chose », a souligné Bruno Genesio, persuadé que son équipe a de la qualité et ne viendra pas à Paris uniquement pour servir de punching-ball à l’armada du PSG.