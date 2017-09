OL : Lyon gagne en jouant mal, c'est nouveau avoue Lopes

Dans : OL, Ligue 1, EAG.

Dimanche, lors de la cinquième journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a battu Guingamp sans le contenu qui va avec (2-1). Un signe de progression par rapport à la saison dernière.

Depuis 2016, l'En Avant pose problème au Lyon de Bruno Genesio. La saison dernière, le club breton était venu s'imposer 1-3 au Parc OL avant de doubler la mise au Roudourou (2-1). Sauf que la roue a tourné en ce début de saison. Une nouvelle fois mis en difficulté par le jeu de l'équipe d'Antoine Kombouaré dimanche, le club rhodanien est cette fois-ci sorti vainqueur (2-1) sans les honneurs. Malgré un jeu poussif, marqué notamment par un manque de vitesse dans l’exécution du jeu, l'OL a assuré l'essentiel avec les trois points, grâce à Mariano et Fekir. Un signe qui ne trompe pas selon Anthony Lopes.

« La saison passée, c’était rare de sortir d’un match compliqué comme celui-ci avec les trois points. On va retenir le bilan comptable. On est tombés sur une équipe très bien organisée et qui est venue nous presser haut. On ne s’attendait pas forcément à ça… J’essaie de répondre présent quand je suis sollicité comme ce dimanche », a lancé, sur OL TV, le gardien lyonnais, qui estime donc que Lyon a passé un cap cette saison en empochant une victoire pas forcément méritée. Pas sûr que cette vision plaise aux supporters, mais si le résultat est là...