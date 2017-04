OL : Lyon est à 100% pour un mois de dingue applaudit Genesio !

Dans : OL, Ligue 1.

Toujours qualifié en Europa League, l'Olympique Lyonnais va s'offrir un mois d'avril de gala, mais qui va mettre les organismes à rude épreuve. Cependant, Bruno Genesio le constate avec bonheur, son groupe est à 100% avant cette période totalement folle. Car la préparation physique a visiblement bien fonctionné et l'infirmerie lyonnaise est entièrement vide au meilleur des moments. Et cela change des habitudes de l'OL, souvent plombé ces dernières saisons par des blessures nombreuses et sérieuses.

Alors forcément l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais est satisfait. « On a un programme copieux en avril, avec des matchs très importants tous les 3 jours, aussi bien en championnat qu'en Ligue Europa. Enchaîner les matchs nous donne du rythme et nos joueurs sont préparés à cela. Ça nous permet aussi d'entretenir la dynamique et de ne pas avoir de souci pour se remettre en route. Ça va aussi me permettre de bien répartir les temps de jeu de chaque joueur, afin qu'ils soient tous concernés et que certains puissent souffler. On a bien travaillé pendant cette trêve internationale. Ça a permis à certains de couper un peu et de se ressourcer. L'autre avantage, c'est d'avoir une infirmerie vide et d'avoir moins de blessés que les autres années pour aborder cette fin de saison », a reconnu Bruno Genesio avant le déplacement de dimanche à Rennes. Les supporters de l’OL doivent tout de même toucher du bois…