OL : Lyon éliminé par la Roma, c'était un peu la faute à l'ASSE

Il y a dix ans presque jour pour jour, l'Olympique Lyonnais croisait déjà la route de l'AS Rome, mais c'était en Ligue des champions. Et après un très bon nul au Stadio Olimpico (0-0), l'OL était tombé de très haut en s'inclinant à Gerland (0-2). Entraîneur du club rhodanien à l'époque, Gérard Houllier est revenu dans Le Progrès, sur cette élimination de l'Olympique Lyonnais face à la Roma en 2007. Et pour l'actuel conseiller de Jean-Michel Aulas, le calendrier a été le vrai point faible de l'OL.

« Je pense que la vraie raison de l’élimination tient à notre match à Geoffroy-Guichard trois jours plus tôt en championnat, avec toute la dramatique qui existe autour d’un derby. On avait demandé à le jouer le vendredi pour bien récupérer, et cela ne nous avait pas été accordé. Même si j’avais préservé quelques joueurs, c’était un derby quand même. On a vite mené 3-0, et puis il y a eu cette longue interruption de jeu à cause de grenades lacrymogènes. On a gagné (3-1) mais ce derby tombait très mal. On a laissé de la gomme ce jour-là », avoue Gérard Houllier, qui estime toujours que la Roma n’était pas vraiment supérieure à l’Olympique Lyonnais.