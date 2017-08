OL : Lyon cherche déjà un ailier au mercato

Dans : OL, Mercato.

L’affolement autour de la situation d’Ousmane Dembélé pourrait avoir des conséquences pour l’Olympique Lyonnais, puisque le Borussia Dortmund a ciblé Maxwel Cornet si jamais son ailier français devait rejoindre le FC Barcelone.

Un jeu de billard à trois bandes qui semble de plus en plus plausible, et force d’ores et déjà le club rhodanien à revoir ses plans. Ces derniers ont déjà changé de nombreuses fois. A la fin de la première vague du marché des transferts, Bruno Genesio avait laissé entendre que la venue d’un avant-centre avant septembre était envisageable. Désormais, c’est un milieu de terrain au profil plus défensif qui est visé.

Mais selon L’Equipe, l’OL, qui a déjà reçu deux grosses offres de la part de Watford et Cologne, prend au sérieux le possible départ de Cornet, au point d’avoir lancé sa cellule de recrutement sur l’achat d’un ailier. En effet, le club rhodanien qui sait que sa saison pourrait être longue, ne veut pas être dépourvu et pourrait ainsi remplacer rapidement l’ancien messin si ce dernier venait à partir pour Dortmund, la seule destination qu’il envisage de considérer.