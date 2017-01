OL : Lyon attend la deuxième démarque pour Djordjevic

Dans : OL, Mercato.

La piste menant à Juan Iturbe s’est définitivement fermée, et celle débouchant sur le recrutement de Nicolas Pépé sera difficile à conclure, Angers étant très gourmand face aux demandes de plusieurs clubs.

Parmi les premières options travaillées par la cellule de recrutement, la venue de Filip Djordjevic est toujours à l’étude, et Lyon est même le club le plus pressant dans ce dossier affirme La Gazzetta dello Sport. Selon le quotidien sportif italien, la Lazio a bien compris qu’il était vain d’attendre 15 ME pour son attaquant serbe en mal de temps de jeu. Ce dernier accepte sur le principe l’idée de changer de club et même de revenir en France, même si c’est surtout au sujet du montant du transfert que le problème se pose.

En effet, la Gazzetta affirme que si la Lazio a baissé ses prétentions à 7,5 ME, c’est encore bien trop élevé aux yeux des dirigeants rhodaniens, qui espèrent conclure l’affaire pour 5 ME. La différence est encore marquée, mais le rapprochement s’opère même si, fidèle à ses habitudes dans la négociation, le dirigeant romain assure qu’il ne descendra jamais sous les 7,5 ME.