OL : Lyon affrontera Chapecoense en amical le 8 août

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a annoncé mardi soir qu'un match amical s'ajoutait à son calendrier estival, et pas contre n'importe quelle équipe. En effet, l'OL affrontera le club brésilien de Chapecoense, dont la plupart des joueurs et du staff était décédée dans un terrible accident d'avion.

« Cette rencontre qui se disputera le mardi 8 août à 18h00 au Groupama Training Center de Décines permettra de conforter une nouvelle fois les relations qui unissent l’OL et le Brésil en honorant le club de Chapecoense, victime d’une tragédie aérienne en novembre 2016. Les coéquipiers de l’ancien attaquant lillois Tulio de Melo rencontreront une équipe lyonnaise composée de joueurs du groupe professionnel de Bruno Genesio et de quelques jeunes du groupe Pro2. Le club se réjouit d’une telle initiative qui perpétue la grande histoire d’amour entre l’OL et le Brésil », explique l’Olympique Lyonnais, qui précise que les billets seront en vente pour 5 euros et que ce match amical sera diffusé sur OLTV.