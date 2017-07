OL : Lyon abandonne totalement cette piste offensive

Dans : OL, Mercato.

Le hashtag #signdolberg n’aura pas porté ses fruits. Très intéressés par le jeune attaquant de l’Ajax Amsterdam, l’Olympique Lyonnais a jeté son dévolu sur Mariano Diaz et Bertrand Traoré en attaque. Jean-Michel Aulas a même expliqué que c’en était tout en ce qui concerne les recrues offensives de son club. Mais le mercato est encore long et les premiers matchs de la saison sans Alexandre Lacazette pourraient encore faire changer cette tendance. Mais pour l’heure et selon Le Progrès, la piste menant à Kasper Dolberg a été définitivement mise de côté à Lyon, où on ne souhaite plus discuter avec l’Ajax Amsterdam.

Le club néerlandais a récemment déclaré son attaquant comme intransférable, et l’OL a visiblement compris le message. Au grand dam des supporters lyonnais, pour qui à 19 ans, Dolberg avait tout de même une science de jeu et un sens du but particulièrement séduisants. Mais ce dernier semble pour le moment tirer dans le même sens que son club, puisqu’il a fait savoir qu’il était heureux de rester à l’Ajax pour parfaire sa formation. Rendez-vous dans un an ?