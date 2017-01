OL : Le problème qui coûte très cher à Lyon cette saison

Dans : OL, Ligue 1.

Cette saison, l'Olympique Lyonnais alterne le bon et le moins bon... Brillant contre les équipes du haut de tableau, avec comme fait d'arme principal une victoire contre Monaco en fin d'année 2016 (1-3), le club rhodanien galère contres les petits de Ligue 1. En effet, la troupe de Génésio a déjà perdu contre le 16e, Dijon (4-2) et le 19e, Lorient (1-0) durant la première partie de saison. Et la tendance s'est confirmée ce dimanche après-midi avec une nouvelle chute à Caen (3-2) contre une équipe qui joue le maintien. Des performances qui font tâche pour un club de la trempe de l'OL, et se payent au classement.