OL : Lyon a un défaut très rare en L1 note Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Solidement installé à la quatrième place en championnat, l’Olympique Lyonnais aurait pu se situer plus haut avec plus de régularité dans ses résultats.

D’autant que les Gones ont laissé filer beaucoup de points face à des adversaires moins bien classés, surtout en première partie de saison. Qu’importe, l’OL garde un œil sur le podium. Mais pour espérer rattraper ses 14 points de retard, Lyon devra effacer un défaut persistant. Alors que d’autres équipes se montrent trop prudentes, les hommes de Bruno Genesio, eux, sont trop joueurs.

« Nos mauvais résultats à l'extérieur nous ont coûté trop de points cette saison. On a une équipe très portée vers l'offensive. Par exemple, on a évolué avec quatre attaquants plus Coco (Tolisso) au Parc des Princes, ce qui peut créer des déséquilibres, a regretté l’entraîneur lyonnais. On est trop ambitieux et trop présomptueux dans notre jeu. On doit former un bloc et être plus patients pour récupérer et conserver le ballon hors de nos bases. »

L’OL reste à l’affût

« Ça va être très difficile d'accrocher cette troisième place mais on doit y croire et tout donner pour ne pas avoir de regret en fin de saison si l'une des équipes de tête est amenée à s'effondrer. Ça parait peu probable mais ça reste possible et il faut donc jouer notre chance à fond. À l'aube des cinq dernières journées, on aura soit la possibilité de revenir sur l'un d'eux, soit on devra tout miser sur la Ligue Europa. On doit avoir une prise de conscience collective », a annoncé Genesio, déterminé à retrouver la Ligue des Champions avant le déplacement à Rennes dimanche (15h).