OL : Lyon a trouvé son arme du futur

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais s'est incliné dimanche soir face au PSG, mais tout n'est pas à jeter dans la prestation de l'OL au Parc des Princes. Même si les joueurs de Bruno Genesio ont subi le contrecoup physique du match à Rome, Nicolas Puydebois a tout de même vu un aspect du match qui permet à l'Olympique Lyonnais d'avoir des ambitions pour la fin de saison et pour la suite.

Et l'ancien gardien de but de l'OL d'en dire un peu plus sur ce joueur qui apporte un vrai plus. « A chaque fois que Mathieu Valbuena tire un coup de pied arrêté, on met en danger l’équipe adverse. C’est récurrent sur ces derniers matchs. C’est vraiment un point fort de l’OL en ce moment. D’ailleurs, c’est uniquement sur les coups de pied arrêtés qu’on a réussi à mettre en danger les Parisiens. Grâce à Mathieu Valbuena, on redevient dangereux sur les coups de pied arrêtés. Autant capitaliser là-dessus, ça commence à devenir un point fort. Il faut se servir de cette arme dans le futur. Cela apporte de la variété dans notre jeu surtout que ça a rarement été l’un des points forts de l’OL ces dernières années », fait remarquer, sur Olympique et Lyonnais, Nicolas Puydebois.