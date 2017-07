OL : Lyon a tenté de jouer à 11 après l'expulsion de Morel

Dans : OL, Ligue 1.

Utilisé lors du match amical entre Montpellier et Lyon, dimanche soir à Sète, l'arbitrage vidéo a encore fait parler de lui. C'est en effet en utilisant les images de Canal+ que l'arbitre de cette rencontre, Karim Abed, a fini par expulser Jérémy Morel à la 24e minute après bien des palabres, puis a refusé un penalty qu'il avait préalablement accordé au MHSC, le ballon étant à priori sorti du terrain.

Du côté de l'Olympique Lyonnais, on était forcément agacé de jouer à 10 une bonne partie de ce match de préparation, et à la pause, Bruno Genesio et Olivier Blanc, le directeur général adjoint de l'OL, ont tenté d'aller négocier, en vain, avec l'arbitre afin de disputer la seconde période à 11. « C’était un match amical, ça ne nous semblait pas impossible, d’autant que Michel Der Zakarian était d’accord. Mais l’arbitre, qui craignait d’être suspendu s’il acceptait, n’a rien voulu savoir », a expliqué, dans Le Progrès, Bruno Genesio. Résultat, l'Olympique Lyonnais a joué à 10 pendant 45 minutes de plus, et a montré des vertus plutôt intéressantes.