OL : Lyon a (peut-être) trouvé une solution pour Yanga-Mbiwa

Dans : OL, Mercato, Liga.

L'Olympique Lyonnais s'est très fortement renforcé sur le plan défensif lors de ce mercato et la signature vendredi de Marcelo a donné encore plus de volume à la défense centrale rhodanienne. Mais forcément l'OL ne va pas pouvoir conserver autant de joueurs ayant le même poste et il faut donc s'attendre à des départs rapides. Pour l'instant, ce sont les noms de Nicolas Nkoulou et Mapou Yanga-Mbiwa qui reviennent les plus régulièrement, les deux défenseurs ayant connu bien des déboires depuis qu'ils ont rejoint l'Olympique Lyonnais.

Et ce dimanche, Le Progrès affirme que Yanga-Mbiwa pourrait bien être le premier à trouver un nouveau club pour la saison prochaine. En effet, le défenseur arrivé de l'AS Rome en 2015, moyennant 10ME, aurait des touches sérieuses en Espagne. Un départ pourrait intervenir rapidement, Mapou Yanga-Mbiwa n'ayant pas participé au match amical de samedi contre le Celtic contrairement à celui de la semaine passée contre Bourg-Péronas où il avait même marqué un but.