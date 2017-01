OL : Lyon a mangé la feuille à Caen, Aulas attend une réponse

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Dominer n'est pas gagner. Cet adage colle parfaitement au match dominical de l'Olympique Lyonnais contre Caen (3-2). Une nouvelle fois défait face à une équipe du bas de tableau, le club rhodanien a petitement mis fin à sa série de cinq matchs de suite sans défaite en Ligue 1. Mais ce revers n'aurait pas dû voir le jour si les Gones avaient converti leurs nombreuses occasions, avec 16 tirs au total pour seulement cinq cadrés et deux buts. Et ça, le président lyonnais en a pleinement conscience... « C'est une défaite trop bête... 65 % de possession, 2 tirs sur la barre, des occasions presque immanquables. On doit se reprendre contre l'OM », a lancé, sur Twitter, Jean-Michel Aulas, qui espère donc que son équipe a mangé son pain noir avant le choc de dimanche prochain contre Marseille.