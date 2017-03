OL : Lyon à jamais les premiers à lancer une équipe eSport en Chine

Dans : OL, Ligue 1.

Dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais a annoncé ce mardi la création d'une équipe eSport en Chine, une grande première pour un club étranger.

« Cette équipe, dont les recrutements ont débuté en février, compte désormais quatre top-joueurs professionnels de FIFA Online 3 en Chine : Feng Rui, Song Di, Xu Qingmu et Sun Jiangfeng. La Team OL chinoise sera également engagée dans la quatrième saison de la Ligue FSL, e-Ligue organisée par Tencent Games (…) Déjà engagé dans les compétitions européennes (Orange e-Ligue 1, FUT Champions, PS_PlusLeague), l’Olympique Lyonnais entre sur le marché de l’eSport chinois avec la volonté de démontrer le potentiel réel du marché des sports électroniques chinois et de la Ligue FSL. Cette initiative va certainement contribuer à resserrer les liens entre l’Olympique Lyonnais et ses fans chinois et à promouvoir le développement du football et de l’eSport en Chine », précise l’Olympique Lyonnais, qui continuer à accroitre ses liens avec l’Empire du Milieu, après l’entrée dans son capitale d’IDG Capitale qui a dépensé 100ME pour s’offrir 20% d’OL Groupe.