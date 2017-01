OL : Lyon a bien rajouté une clause pour Clément Grenier

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Avec seulement 47 minutes de temps de jeu cette saison à Lyon, Clément Grenier n’a clairement pas été retenu la semaine dernière quand il a signé pour l’AS Roma.

Le club italien a récupéré le milieu de terrain sous la forme d’un prêt avec une option d’achat à hauteur de 3,5 ME. Un prix assez logique par rapport à la situation d’un joueur qui manque de temps de jeu depuis près de deux ans, et qui sera à un an de la fin de son contrat au mois de juin. Malgré cela, l’international français a clairement du talent dans les pieds s’il retrouve la confiance et le physique pour briller.

C’est pourquoi l’Olympique Lyonnais a bien précisé dans un communiqué que, si l’AS Roma venait à lever l’option d’achat, une clause d’intéressement à la revente serait ajoutée au contrat du joueur lyonnais. Autant dire que si le prêt de Grenier venait à être convaincant, l’OL pourrait récupérer un peu d’argent supplémentaire lors du futur transfert du joueur.