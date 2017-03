OL : Luis Fernandez craque totalement pour Memphis Depay

Dans : OL, Ligue 1.

Le deuxième but de Memphis Depay dimanche contre le TFC a mis en feu les supporters de l'Olympique Lyonnais, l'attaquant néerlandais réalisant un geste parfait et surtout enchaînant les buts. Mais Luis Fernandez a lui aussi craqué devant ce but de l'ancien mancunien, et pour l'ancien joueur et coach du PSG, il faut saluer cet exploit qui régale l'ensemble des amateurs de football.

« Mon coup de coeur c’est l’Olympique Lyonnais, c’est ce Memphis qui arrive à l’OL. On en attend beaucoup de ce garçon, et dimanche il nous a gratifié d’un geste parfait, d’un geste que l’on aime. Quand on est spectateur, qu’on a payé sa place, on a envie de voir ce genre de geste. On attend des passements de jambe, des petits ponts, des accélérations, mais ce geste-là cela dénote d’une chose, c’est que Memphis est très fort. Ce geste, il faut le penser, il faut le sentir. Memphis a dit après le match qu’il avait anticipé, qu’il avait vu que Lafont être un peu dehors. Cela veut dire que c’était prémédité. Memphis ce que tu as fait là c’est top, c’est magnifique, on s’est tous régalé. Maintenant il faut que tu recommences car tu en es capable. Au départ tu n’étais pas à 100%, tu n’étais pas bien physiquement, mais là c’est fabuleux. Lyon se reposait mais là c’est fini l’OL accélère avec Memphis et c’est mon coup de coeur », a expliqué, sur BeInSports, Luis Fernandez.