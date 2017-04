OL : Lucas Tousart veut prolonger à Lyon, mais des clubs rodent

Dans : OL, Ligue 1.

Devenu en l'espace de quelques mois un joueur très important de l'Olympique Lyonnais, Lucas Tousart devrait rapidement prolonger son contrat avec le club rhodanien. Car à deux ans de la fin de son actuel engagement avec l'OL, le jeune milieu de terrain a bien l'intention de continuer sa route au sein du club de Jean-Michel Aulas.

Ce dimanche, avant le déplacement qu'effectue l'Olympique Lyonnais à Rennes, le représentant de Lucas Tousart a confié dans Le Progrès que tout était prêt pour que cette prolongation soit signée, mais il prévient tout de même en passant que la concurrence existe au mercato. « On espère aboutir dans les prochaines semaines. Lucas est un garçon réfléchi. Il n’en fera pas une question d’argent. Pas plus qu’il ne demande des garanties en termes de temps de jeu, explique Samir Fodil, qui admet tout de même que d’autres clubs sont prêts à bondir si les choses ne se concrétisaient pas aussi rapidement que cela est prévu. Même si la priorité du joueur est de continuer à Lyon, on est obligé de rester à l’affût des autres propositions qui sont pour l’instant informelles. »