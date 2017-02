OL : Lopes suspendu un match pour sa provocation anti-ASSE ?

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Il y a deux semaines, à l'occasion du match de Coupe de France entre l'OM et l'OL au Vélodrome, Anthony Lopes avait volontairement rayé le nom de l'AS Saint-Etienne sur son maillot où étaient recensés les différents vainqueurs de cette épreuve. Une provocation un peu bête, que le gardien de but de l'Olympique Lyonnais avait rapidement regretté. D'autant plus que le dimanche suivant les Verts corrigeaient Anthony Lopes et ses coéquipiers à Geoffroy-Guichard, ce qui était la meilleure réponse à donner par l'ASSE à ce geste. Mais le portier rhodanien pourrait encore plus regretter son coup de crayon dans les jours qui viennent.

En effet, selon Le Progrès, Anthony Lopes devrait être suspendu un match par commission de discipline de la Fédération Française de Football pour ce geste provocateur. Une sanction qui, si elle est confirmée, devrait être contestée par l'Olympique Lyonnais en appel. Mais en cette période difficile, l'OL a probablement besoin d'autre chose qu'une suspension de son gardien de but.