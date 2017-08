OL : Lopes n’a pas besoin du brassard pour jouer les boss

Dans : OL, Ligue 1.

Pour succéder à Maxime Gonalons, parti à la Roma, l’entraîneur Bruno Genesio a choisi de nommer Nabil Fekir nouveau capitaine de l’Olympique Lyonnais.

Pour l’attaquant formé au club rhodanien, il s’agit d’un message fort de la part de son coach. Ce brassard permettra effectivement à l’international français de s’affirmer sur et en dehors du terrain. En revanche, du côté des candidats non choisis, le gardien Anthony Lopes n’a pas caché sa déception. Mais cette décision ne l’empêchera pas de continuer à donner de la voix dans le vestiaire.

« Mon rôle n’a pas changé depuis les années précédentes. Je resterai toujours un leader, a réagi le portier lyonnais. On est toujours plusieurs à épauler Nabil. On sait que ce rôle est dur à assumer sur et hors du terrain. Ce sont des choix qui ont été faits et assumés pleinement. Peu importe ce qui allait arriver, j’allais continuer à avoir mon rôle. C’est toujours un plaisir qu’un joueur issu du centre de formation ait le brassard. Ça continue comme les dernières années. » Une petite consolation pour Lopes.