OL : Lopes en a fini avec les matchs pourris

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d’un gros match ce jeudi à Alkmaar, Anthony Lopes a tout de même nettement facilité la bonne performance des siens aux Pays-Bas. Des plongeons de partout, quelques chocs, des sorties peu évidentes, le portier portugais n’a pas chômé. Pour une fois, serait-il tenté de dire, lui qui vivait ces derniers temps des matchs difficiles en tant que gardien de but, avec peu d’occasions concédées, mais qui faisaient souvent mouche. Face à l’AZ, Lopes, qui sera suspendu pour la rencontre de dimanche contre Dijon, a en tout cas pris son pied.

« Que je me loupe ou pas, il fallait que je réponde présent. Cela faisait un moment que je n’avais pas eu un match comme ça. Ces derniers temps, je n’avais pas grand chose à faire, et ça faisait but derrière », s’est remémoré le dernier rempart de l’OL, félicité par l’autre héros du jour, Alexandre Lacazette. Car si l’attaquant lyonnais a été le finisseur en chef sur ce match, Anthony Lopes en a été « le sauveur » selon son coéquipier.