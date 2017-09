OL : Loft ou pas pour Grenier et Ferri ? Genesio a tranché !

Dans : OL, Ligue 1.

Evoqué du côté de Nantes ou de TFC lors de ce mercato, Jordan Ferri est finalement resté à l'Olympique Lyonnais, tout comme Clément Grenier, lequel a refusé une offre de Malaga et n'a pas envisagé de partir en Turquie ces derniers jours. L'OL va donc devoir faire avec deux milieux supplémentaires, alors que le club de Jean-Michel Aulas espérait ouvertement s'en séparer durant le marché des transferts. Quoi qu'il en soit, Bruno Genesio va composer avec la totalité de son effectif, car l'entraîneur lyonnais n'a pas l'intention de créer un loft à l'OL.

« Jordan Ferri et Clément Grenier font partie de l’effectif au même titre que tous les autres joueurs. Ils sont sous contrat avec l’Olympique Lyonnais et je compte sur eux. Nous avons beaucoup d’ambition et de matches à venir et j’aurai besoin de tout le monde », a prévenu le technicien de l’Olympique Lyonnais, conscient que s'il réussit à aller loin avec son équipe dans toutes les compétition, alors Jordan Ferri et Clément Grenier ne seront pas inutiles. A lui de faire que ces deux joueurs aient réellement l'occasion de confirmer que cette année à l'OL n'est celle de trop.