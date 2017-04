OL : Liverpool se réveille à son tour pour Lacazette

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Plusieurs clubs européens sont désireux de se positionner rapidement sur le recrutement d’Alexandre Lacazette, afin de ne pas manquer la possibilité de recruter un buteur de premier plan dans une Ligue 1 qui attire de plus en plus les regards.

Cette semaine, l’Atlético Madrid a déjà posé ses pions, tentant de convaincre l’OL de discuter ouvertement du prix avec lui, sans parvenir à vraiment faire céder Jean-Michel Aulas aussi tôt dans la saison. Et visiblement, selon ESPN, le club espagnol n’est pas le seul à avoir eu cette idée, puisque Liverpool souhaite aussi attaquer rapidement ce dossier.

Les Reds avaient prévu d’attendre la fin de la saison afin de savoir s’ils parviendront à aller chercher la Ligue des Champions, mais Jurgen Klopp rêve clairement de recruter Lacazette, qu’il juge parfait par rapport au jeu rapide développé par son équipe. Avec des intérêts aussi prestigieux et pressants, il sera bien difficile pour Jean-Michel Aulas de conserver son avant-centre, même si à l’heure actuelle, aucune offre n’a été effectuée et Lacazette peut donc se concentrer sereinement sur sa remise en forme et sa fin de saison.