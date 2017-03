OL : Les problèmes de Memphis Depay, les fringues et l'intelligence…

Dans : OL, Ligue 1.

En difficulté à Manchester United, où il n’est pas parvenu à s’imposer pendant une saison et demie, Memphis Depay (23 ans) a choisi de se relancer à l’Olympique Lyonnais cet hiver.

Au vu de sa prestation face à Metz (5-0) dimanche dernier, l’attaquant néerlandais semble sur la bonne voie. Mais il en faudra beaucoup plus pour convaincre Ronald De Boer. Déçu de la nouvelle génération hollandaise, l’ancien milieu conseille à Depay de ne plus « s’éparpiller » en dehors du terrain et de se montrer plus intelligent.

« Il est encore jeune et il vient d’arriver à Lyon, un grand club. Je pense toujours qu’il a un potentiel incroyable. Il a les qualités. Memphis est un grand talent. Simplement, cela n’a pas fonctionné pour lui à Manchester United. Il a ses caractéristiques et peut-être qu’il peut être plus intelligent parfois. Quand les gens attendent quelque chose de toi et que tu ne réponds pas présent, ne t’éparpille pas pour attirer l’attention », a lâché le frère de Frank De Boer, interrogé par Sport360°.

L’exemple Aubameyang

« La dernière fois, j’ai vu Aubameyang avec un costume bleu ignoble, il ressemblait à un clown, mais les gens ont accepté parce qu’il marque beaucoup de buts, alors tout le monde rigole. Mais si tu ne marques pas et que tu joues mal, les gens diront que le joueur pense plus à ses fringues ou autres, a-t-il poursuivi. Les joueurs doivent être plus intelligents, il faut vraiment travailler. Tu ne peux pas garder la balle en Angleterre comme il le faisait aux Pays-Bas, il devait s’adapter, il ne l’a pas vraiment fait. Il a pensé qu’il pouvait rester le même. » Reste à savoir si l’ancienne pépite du PSV Eindhoven a appris de ses erreurs.