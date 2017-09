OL : Les premiers doutes d'Aulas sur la méthode Genesio ?

Dans : OL, Europa League.

Venu spécialement faire le long déplacement en Chypre dans sa totalité pour être avec les troupes, Jean-Michel Aulas ne s’attendait probablement pas à ça.

Dans un match pas du tout maitrisé par l’Olympique Lyonnais, Limassol a arraché un match nul dans les arrêts de jeu (1-1). Un mauvais résultat sur le plan comptable dans une poule relevée, comme l’atteste la large victoire de Bergame sur Everton (3-0). Mais dans le jeu, les Lyonnais ont semblé empruntés et désorganisés. Et si le président rhodanien a tapé sur les joueurs, il a aussi, pour l’une des premières fois, questionné son entraineur sur la prestation livrée par son équipe.

« On aurait dû gagner ce match. On n’a pas fait un bon match. Il y a eu énormément de déchet. Il faut essayer de comprendre pourquoi les joueurs n’ont pas été au niveau. On a manqué d’intensité en première période. Il faudra que Bruno Genesio regarde précisément pourquoi, parfois, on est assez faible sur le plan technique alors que nous n’avons que des très bons joueurs. Il faudra demander à Bruno (Genesio). Individuellement, beaucoup de joueurs ont été insuffisants par rapport à notre attente. Il aura sûrement à s’expliquer pour améliorer tout cela car dans le contexte actuel avec aussi peu d’engagement physique, on a peu de chances de mettre en difficulté le PSG qui joue très bien », a expliqué un Jean-Michel Aulas loin d’être véhément, mais qui se pose visiblement des questions sur les raisons pour lesquelles son équipe n’est pas au niveau attendu.