OL : Les Lyonnais reçoivent des sales notes dans L’Equipe

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

« Irréductibles ». Tel était ce vendredi le titre du quotidien L’Equipe, qui a mis en avant de « vaillants » Lyonnais qui sont allés chercher la qualification à Rome, en tenant tant bien que mal la défaite 2-1.

Sur le plan du jeu, cela n’a pas été formidable. Dès le début de match avec la barre de Rudiger, et ensuite avec les nombreuses situations favorables à la Roma, cela a été très difficile. Ainsi, malgré la dévotion et l’engagement physique collectif, la moitié de l’équipe a reçu une note en-dessous de la moyenne. Si certains comme Lacazette et Cornet ont quelque peu raté leur match et s’en sortent assez logiquement avec un « 4 », le quotidien sportif a été sévère avec Morel, Mammana et Tousart, qui récoltent également cette note sous la moyenne. Si Lopes a logiquement eu la meilleure note avec un « 8 », Diakhaby a été le plus solide dans le champs avec son « 7 », soit la même note que Gonalons, qui a terminé très fort mais a connu d’énormes difficultés au départ.