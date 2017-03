Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d'un discours mémorable à la mi-temps du match OL-Rome, alors qu'il n'était que remplaçant, Christophe Jallet a épaté tout le monde à Lyon y compris son président. Et dimanche, contre le TFC, c'est encore lui qui a montré la voie à ses coéquipiers en ouvrant le score d'une frappe lumineuse, et en délivrant une merveille de passe décisive à Memphis Depay. Et tout cela sans que Christophe Jallet se la joue star du foot ou mettre dix minutes pour enfiler ses chaussettes quand Bruno Genesio lui demande d'entrer en jeu.

Alors, lorsqu'il évoque le cas de l'ancien défenseur du PSG, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais ne masque pas le plaisir qu'il a à travailler avec un joueur tel que Christophe Jallet. Et Bruno Genesio de faire de ce dernier l'exemple à suivre. « Il est sérieux, il travaille, il n’a pas d’états d’âme. C’est un très bon joueur, et il a un état d’esprit irréprochable. C’est un bel exemple pour les jeunes impatients », explique le technicien de l’Olympique Lyonnais, conscient de l’apport énorme de Christophe Jallet sur et en dehors des terrains de football.