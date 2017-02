OL : Les deux rouges, Lemoine a fait son boulot balance Genesio

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Bruno Génésio, entraîneur de l'OL, après la défaite dans le derby contre l'ASSE (2-0) : « Les deux cartons rouges de Ghezzal et Tolisso ? Il faut savoir se maîtriser et être plus mature en fin de match... Mais Lemoine est rentré en jeu et a bien tenu son rôle... Cette défaite est difficile à expliquer. Les joueurs n'étaient pas en mode derby, dans l'agressivité. On s'est fait manger dans les duels, et notamment en première période. Eux, ils étaient complètement dans le derby. Oui, nous sommes en crise de résultats avec trois défaites de suite... ».