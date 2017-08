OL : Les détails financiers du transfert de Pape Cheikh Diop

Dans : OL, Mercato.

En prélude de la présentation du joueur, Jean-Michel Aulas a délivré les détails financiers de l’opération, ce qu’il est invité à faire étant donné que son club est côté en bourse. Pour faire venir Pape Cheikh Diop en provenance du Celta Vigo, l’Olympique Lyonnais a donc déboursé 10 ME cash, et 4 ME de bonus éventuels. En plus de cela, le club galicien conserve 15 % sur une éventuelle plus-value à la revente.