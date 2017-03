OL : Les départs de Lacazette et Tolisso, Jallet approuve

Dans : OL, Mercato.

Présent à Lyon depuis juillet 2014, Christophe Jallet fait partie des vieux routiers de la Ligue 1, et apporte toute son expérience à son club. S’il n’est plus un titulaire indiscutable, il demeure un cadre du vestiaire, notamment grâce à ses titres acquis avec le PSG et à son comportement irréprochable même s’il joue de moins en moins. Le latéral avoue même que les départs majeurs annoncés pour cet été doivent être compris et digérés, et ne pas provoquer l’indignation des supporters. Ces derniers s’étaient montrés excédés par les propos de Lacazette sur son avenir et le timing de ceux-ci avant le derby face à l’ASSE. Mais pour Jallet, il est normal de vouloir tenter de continuer à grandir ailleurs.

« C’est comme pour les enfants, il faut à un moment, quitter le nid familial, s’épanouir. Ce n’est pas que l’OL ne peut plus rien apporter, mais normal d’envisager un autre challenge. Moi j’ai fait toujours au moins trois ans dans chaque club, et je suis engagé à l’OL jusqu’en 2018. Mais toutes ces expériences de vie m’ont fait avancer en tant qu’homme et en tant que sportif. Il n’y a rien d’impardonnable à cela », a prévenu dans le Progrès un Christophe Jallet qui comprend bien que plusieurs jeunes joueurs du cadre qui ont explosé à Lyon pourraient prendre la poudre d’escampette cet été.