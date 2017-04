OL : Les dégâts du PSG réparés, mais les tags écoeurent toujours

Dans : OL, PSG.

C'est ce jeudi que la commission de discipline de la LFP se penchera sur les dégâts provoqués par des supporters du PSG samedi dernier à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue. Mais dès mardi, la plupart des sièges cassés, on parle désormais de moins d'une centaine, a été changée comme en témoigne une photo réalisée par la responsables communication du Groupe IGS qui visitait le stade du Parc OL. Sur la gauche de ce document, on ne voit plus les trous laissés par les sièges cassés.

Si l'Olympique Lyonnais a réagi vite et bien pour remettre son stade en bon état, du côté des Ultras du PSG on a dévoilé des photos de tags qui avaient été laissés par des supporters de l'OL dans les toilettes du secteur réservé aux fans parisiens. Et contrairement à ce qui avait été indiqué, ces tags étaient bien visibles lorsque les supporters du PSG sont arrivés, l'intervention de peintres ne se faisant que vers 18h30. Ces tags font du bruit dans le petit monde des Ultras car si les insultes n'étonnent pas, c'est surtout les références à Momo, un célèbre supporter du Paris Saint-Germain mort l'an dernier, qui choquent et pas qu'à Paris. « Momort », « Momo on t’entend plus sur Skyrock », tels étaient les messages laissés aux Ultras du PSG. Et comme le fait remarquer un responsable du Collectif Ultras Paris : « Cela n'excuse en rien les dégradations, et le CUP a d'ailleurs communiqué sur ce sujet. Tout le monde doit assumer ses responsabilités ! »