OL : Les Bad Gones ont-ils provoqué les Ultras du PSG au Parc OL ?

On le sait depuis lundi soir, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais ont décidé de porter plainte suite aux dégâts provoqués par des supporters du PSG au stade du Parc OL lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Mais, Le Parisien révèle que l'accueil du Collectif Ultras Paris avait été préparé par certains membres des Bad Gones, lesquels avaient tagué des toilettes avec des insultes à destination du CUP (notre photo), ainsi que des messages dont certains étaient pathétiques. Ainsi, un tag visait Momo, célèbre supporter du PSG décédé l'an dernier : « Oh Momo d'Skyrock, t'es où ? ». Si certains tags étaient signés du principal groupe de supporters de l'OL, il reste à savoir s'ils sont réellement les auteurs de ces messages injurieux.

Quoi qu'il en soit, ces tags ne justifient et n'excusent en rien le comportement des supporters parisiens qui ont cassé des sièges et des sanitaires, mais évidemment cela apporte un éclairage un peu plus précis des événements de samedi soir et du climat qui régnait autour de ce match. L'enquête qui va débuter permettra d'en savoir plus sur l'enchaînements des faits, et on peut s'attendre à des surprises, l'OL et le PSG ayant des versions radicalement différentes.