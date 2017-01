OL : Leon Bailey, Jamaïquain de 19 ans, la cible à 20 ME de Lyon !

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

À la recherche d'un attaquant polyvalent capable de jouer sur un côté ou dans l'axe pour suppléer Alexandre Lacazette, l'Olympique Lyonnais a jeté son dévolu sur le jeune Jamaïcain Leon Bailey.

La direction lyonnaise, menée par Bruno Génésio et Jean-Michel Aulas, ne cesse de répéter que ce mercato hivernal doit servir à renforcer l'équipe d'un point de vue qualitatif. Si les pistes offensives menant à Filip Djordjevic (Lazio), Jonathan Cafu (Ludogorets) et Nicolas Pépé (Angers) semblaient les plus chaudes ces derniers jours, le club de la capitale des Gaules planche aussi sur d'autres dossiers. Et l'un d'entre eux mène en Belgique et plus précisément à Genk. En effet, selon Foot Mercato, Lyon « a exprimé un intérêt et pourrait tenter sa chance au cours des prochaines semaines » pour s'attacher les services de Leon Bailey.

À 19 ans, ce Jamaïcain est un grand espoir du football mondial. Si l'intérêt de l'OL est donc réel, ce dossier s'annonce d'ores et déjà compliqué. Avec son profil d'attaquant rapide et dribbleur, Bailey se trouve déjà dans le viseur des plus grands clubs anglais, mais aussi de l'AS Monaco. Auteur d'une très bonne deuxième saison sous le maillot du Racing, avec deux buts et cinq passes décisives en Jupiler Pro League, l'ailier a déjà ouvert la porte à un départ hivernal. Mais pour que celui-ci se réalise, il faudra tout de même débourser la modique somme de 20 millions d'euros. Dans les cordes du président Aulas, qui doit impérativement combler l’absence de Ghezzal, parti à la CAN, et a promis un bel investissement si la cible en valait la peine ?