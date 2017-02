OL : Le problème de Lyon selon Riolo ? « La trouille »

Dans : OL, Ligue 1.

Après la défaite à Guingamp succède une victoire contre Dijon acquise de haut lutte ce dimanche. Comme après le revers dans le Chaudron avait suivi un succès contre Lille. Cette irrégularité chronique empêche pour l’heure Lyon de viser autre chose que le maintien de sa quatrième place, à plus de 10 longueurs du podium. La raison de cette difficulté à enchainer les résultats positifs, Daniel Riolo croit en partie la connaître. Pour le consultant de RMC, ce n’est plus l’envie de faire une remontée fantastique pour aller chercher la troisième place qui prédomine, mais la peur de voir tout s’écrouler et de voir Saint-Etienne, Marseille ou Bordeaux revenir. Une pression négative qui semble peser sur les joueurs.

« Lyon a créé le jeu et les occasions. Alors pourquoi l’OL a dû attendre une fin de match folle pour s’en sortir ? Certainement parce que la maladresse longtemps affichée traduit la nervosité du moment. Le manque de confiance. Comme si le beau succès en Europa League n’avait pas résolu le problème en championnat. Comme si après avoir, peut-être, abandonné l’espoir de finir sur le podium, le club avait la trouille de se faire prendre la 4e place. Il y a de la pression à Lyon. Une pression négative. Autour du coach, autour des joueurs. Cette victoire 4/2 au terme d’un match compliqué va certainement soulager pas mal de gens au club », a souligné Daniel Riolo qui voit bien qu’au classement, l’OL a encore un peu de marge sur ses poursuivants.