OL : Le premier onze de la saison se dessine

Après une période de préparation intense, l’Olympique Lyonnais entrera ce samedi soir dans le vif du sujet avec la réception de Strasbourg au Groupama Stadium. Une rencontre qui lancera les bases de la saison, notamment en ce qui concerne l’équipe type que Bruno Genesio espère mettre en place. Et pour la venue du promu alsacien, l’OL devrait débuter de la manière suivante, avec une seule incertitude au poste d’arrière droit selon Le Progrès. En effet, le coach lyonnais hésite pour le moment entre Kenny Tete et Rafael, qui ont chacun leurs qualités, et ne semblent pas s’être départagés pendant la préparation. Une habitude pour le Brésilien, qui n’avait pas non plus fait la différence face à Christophe Jallet la saison passée.

La compo probable de l’OL face à Strasbourg : Lopes – Rafael ou Tete, Marcelo, Morel, Marçal – Tousart, Darder – Traoré, Fékir, Depay - Mariano