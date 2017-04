OL : Le Préfet redoute un énorme souci avec les supporters du Besiktas

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Ce jeudi, ce sont plus de 15.000 supporters turcs qui sont attendus au stade du Parc OL à l'occasion du quart de finale aller d'Europa League entre l'Olympique Lyonnais et le Besiktas. On le sait, les fans rhodaniens se sont plaints de la manière dont la vente des tickets avait été organisée, mais l'OL ne peut plus reculer et c'est donc un nombre considérables de fans du club stambouliote qui vont débarquer dans la capitales des Gaules.

Du côté de la Préfecture du Rhône, on est au taquet depuis le tirage au sort. Et il y a surtout un sujet qui inquiète les autorités, c'est l'éventuelle utilisation de cette rencontre pour servir de démonstration contre ou pour Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie. Car la tension est énorme entre les partisans et les adversaires du chef de l'état et les tribunes du stade du Parc OL pourraient servir à un autre usage que le soutien au Besiktas. C'est pour cela qu'un arrêté a été pris afin « d'interdire l'accès au stade à tout individu exhibant des maillots, écharpes, drapeaux, étendards ou banderoles autres que les couleurs de la France, de la Turquie ou d'un des deux clubs (...) Un stade n'est pas un lieu d'expression politique, mais exclusivement de soutien à des équipes sportives ». Et le sujet est d'autant plus sensible que le 16 avril prochain, la Turquie doit s'exprimer, via référendum, sur une éventuelle extension des pouvoirs donnés à Recep Tayyip Erdogan.