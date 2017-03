OL : Le podium ou l’Europa League, Valbuena a fait son choix

Dans : OL, Europa League.

La semaine dernière l’a prouvé, Lyon est un club de premier plan, car il est capable de sortir une grosse performance européenne avec la victoire 4-2 face à Roma, et de s’imposer largement face à Toulouse (4-0) trois jours plus tard tout en laissant au repos deux de ses cadres.

Concilier la Ligue 1 et l’Europe, l’OL va devoir continuer à le faire s’il veut conserver sa quatrième place, et pourquoi pas titiller Nice en cas de perte de vitesse des Aiglons. Mais pour Mathieu Valbuena, on ne se fait plus trop d’illusions sur le podium, et on préfère clairement rêver d’un titre européen. Le chemin est encore long, mais si Lyon venait à éliminer la Roma ce jeudi au Stade Olympique, alors la formation rhodanienne serait logiquement considérée comme un sérieux prétendant à la victoire finale.

« Être quatrième et gagner la Ligue Europa, on signe de suite. Le retour à Rome ? On n’a pas une équipe pour jouer petits bras. On doit jouer sur nos qualités, nos valeurs, c’est-à-dire attaquer et garder des sécurités. On a fait le boulot à l’aller, car mettre quatre buts à cette équipe, peu l’ont fait en Série A. On s’attend donc à un match très difficile là-bas, mais on est armés pour aller se qualifier. Il faudra être costaud défensivement, même si cela ne veut pas forcément dire défendre tout le temps, car on ne sait pas le faire à Lyon », a confié Mathieu Valbuena sur RMC. Car nul ne l’oublie à Lyon, remporter l’Europa League est désormais aussi un moyen pour aller chercher une place en Ligue des Champions…