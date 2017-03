OL : Le Parc OL n'affichera pas complet pour Lyon-Roma

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Jeudi soir, l'Olympique Lyonnais reçoit l'AS Rome en huitième de finale aller d'Europa League dans ce qui sera une des plus belles affiches à ce niveau de la compétition. Du côté des dirigeants lyonnais, on espérait que ce rendez-vous allait permettre de faire le plein du stade du Parc OL, et une politique tarifaire avait été mise en place pour cela. Cependant, ce mardi matin, il semble déjà acquis que ce Lyon-Rome ne se jouera pas à guichets fermés.

Car à cette heure, l'Olympique Lyonnais a indiqué au Progrès que 45.000 places avaient été vendues pour cette rencontre d'Europa League. Au mieux, l'OL s'attend à 55.000 spectateurs réunis dans un stade qui peut en contenir pas loin de 60.000, ce qui serait déjà pas si mal. Car ces derniers temps, le club rhodanien a eu plus de mal à remplir son enceinte, le niveau supérieur étant même souvent fermé au public. Le parfum européen a relancé l'intérêt, et pour peu que l'Olympique Lyonnais se qualifie pour les quarts de finale d'Europa League cela pourrait durer. C'est évidemment ce qu'espèrent Jean-Michel Aulas ...et le trésorier de l'OL.