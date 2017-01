OL : Le Parc OL c'est de l'or en barre avoue Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Même si dimanche soir la recettes aux guichets et aux buvettes du stade du Parc OL n'a probablement pas atteint des sommets, le bilan financier de la première année d'existence de ce que l'on a longtemps appelé le Grand Stade de Lyon est très positif. Faisant un état des lieux à l'occasion de cet anniversaire, Jean-Michel Aulas a confié qu'effectivement tout cela avait été globalement très bon pour les caisses du club rhodanien, notamment parce que les supporters lâchent beaucoup plus d'argent à chaque visite au stade.

« Nous sommes au-delà de nos objectifs. Sur les deux matchs de Ligue des Champions contre la Juve et Séville, ainsi que pour le derby, nous avons dépassé les 3ME de recette. Si on va un peu loin en Ligue Europa, on peut espérer atteindre 4 ME sur un match (…) Sur la marge brute, on a baissé un peu sur les six premiers mois de cette saison, sans avoir d’explication particulière. Nous sommes à 53 %, entre 1,1 et 1,6 ME par match (…) Le panier moyen par spectateur a été multiplié par cinq par rapport à Gerland où il était à 2 euros. En revanche, si l’on parle des spectateurs qui consomment dans le stade, la progression est phénoménale. On a dépassé les 20 000 détenteurs de la carte MyOl. Et la consommation à la place se développe de plus en plus », s’est réjoui le président de l’Olympique Lyonnais, qui compte sur de nouvelles animations, notamment des concerts, pour booster encore ces chiffres.