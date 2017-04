OL : Le nul à Rennes, rien de dramatique pour Cornet

Dans : OL, Ligue 1.

Maxwel Cornet, attaquant de Lyon, après le nul 1-1 de son équipe à Rennes : « Ce but égalisateur fait mal mais on va se servir de ce que l’on a fait de bien pour rebondir à Metz. On a fait match nul, il ne faut pas dramatiser, on n’a pas perdu, il n’y a pas à taper sur quelqu’un, c’est la faute de toute l’équipe ».