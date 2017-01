OL : Le Nabil Fékir 2.0 prépare le débarquement à Caen

Dans : OL, Ligue 1, SMC.

A Caen, un certain 29 août 2015, Nabil Fékir avait certainement disputé l’un des meilleurs matchs de sa carrière, écoeurant totalement la défense normande pour planter un triplé mémorable, quelques jours seulement avant sa grave blessure au genou avec l’équipe de France. Un an et demi plus tard, c’est un Nabil Fékir de retour en forme qui se rendra ce dimanche à D’Ornano, avec l’ambition de confirmer son très bon début d’année. Et si la forme physique revient, son efficacité également, c’est aussi parce qu’il a apprécié de jouer dernièrement à un poste de meneur de jeu en soutien de l’attaquant. Un positionnement qui lui permet d’être face au jeu, de passer et de dribbler plus facilement, et qui le séduit totalement.

« Je me sens bien mieux, je travaille. On a les automatismes. J’aime aussi jouer dans cette position de meneur, je l’ai toujours dit, c’est ce que je préfère. Maintenant, je dois confirmer pour faire une bonne deuxième partie de saison », a souligné le joueur formé à l’OL dans Le Progrès. Une confirmation que tout le monde attend à Lyon, car Bruno Genesio ne l’a jamais caché, il a souvent concocté son équipe ou établi son système de jeu pour placer Nabil Fékir dans les meilleures conditions.