OL : Le mercato a plombé la défense accuse Genesio

Dans : OL, Mercato.

Cela pourrait bien être le cas l’été prochain avec Alexandre Lacazette, Jean-Michel Aulas a déjà prévenu qu’il ne s’opposerait pas au départ de l’attaquant formé au club si tel était son désir, et si bien évidemment une offre intéressante arrivait sur son bureau.

C’est ce qu'il s’était passé l’été dernier avec Samuel Umtiti, qui au coeur d’un bel Euro avec la France, avait rejoint le FC Barcelone, le club où il avait toujours voulu signer. La générosité Jean-Michel Aulas peut être considérée comme un beau geste, car l’indemnité de transfert n’avait pas été énorme (25 ME) pour un défenseur central devenu rapidement incontournable à Lyon, puis décisif avec l’équipe de France à seulement 22 ans alors. Mais aujourd’hui, l’OL le paye puisqu’aucun défenseur central ne parvient à réellement faire l’unanimité. Et c’est bien l’un des gros regrets de Bruno Genesio, qui impute à ce problème une bonne partie des 10 défaites déjà concédées en L1.

« Sur les dix défaites, je pense qu’il y a beaucoup de matches où on a pris des buts largement évitables et qui nous coûtent très cher aujourd’hui. On a perdu à l’intersaison un de nos leaders de défense, en l’occurrence Sam Umtiti. Et on n’a, pour l’instant, pas réussi à trouver une charnière suffisamment complémentaire », a expliqué sur RMC le coach de l’OL, qui envoie tout de même un message très clair à destination de Mammana ou Nkoulou, arrivé cet été mais qui n’ont pas donné satisfaction pour le moment.