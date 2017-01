OL : Le joker grillé et les pétards, la sale soirée de Lopes

Dans : OL, Ligue 1.

Anthony Lopes, gardien de Lyon, après la défaite 3-2 à Caen : « Quand on met 30 minutes à rentrer dans le match, c’est très compliqué. On a réussi à remonter mais on n’a pas eu les ressources nécessaires pour mettre le troisième. Il va falloir travailler sur ce qui n’a pas été bon. On perd énormément de points contre les équipes du bas de classement, c’est ce qui fait la différence par rapport aux équipes qui sont devant nous. On grille encore un joker, donc il va falloir faire de très bons matchs et prendre les trois points le plus souvent. Le coup de Yahia ? Ce n’est rien, c’est dans le jeu, il ne l’a pas fait exprès et c’est aussi de ma faute, j’ai relâché le ballon. Les pétards ? C’était impressionnant, mais c’est comme ça »