OL : Le Groupama Stadium a des effets que personne n'attendait

Inauguré début 2016 à l'occasion du match Lyon-Troyes, le stade du Parc OL, désormais baptisé Groupama Stadium, fait le bonheur du club rhodanien. Mais il n'y a pas que Jean-Michel Aulas qui est heureux de cette réussite, puisque ce dimanche, Le Progrès explique comment des riverains ont fait leur beurre grâce aux matches de football et aux concerts organisés dans le stade lyonnais. En effet, près de 300 logements sont proposés par le site Airbnb autour du Groupama Stadium et ils ne manquent pas de clients.

« J’avais besoin de revenus complémentaires, alors je me suis décidé à louer une chambre de chez moi. En 2016, le Groupama Stadium m’a apporté beaucoup de monde, même si ça s’est calmé depuis. Maintenant, je reçois plus des gens qui viennent pour les concerts, comme ceux de Rihanna ou Coldplay », explique un propriétaire qui loue son logement à Décines. Mais un autre « fournisseur » d'Airbnb explique lui qu'à chaque match il reçoit pour au moins une nuit des supporters venues de toute la France et même d'Europe. Comme quoi, le Groupama Stadium a finalement des effets positifs sur l'économie locale et pas que pour l'Olympique Lyonnais...