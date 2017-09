OL : Le Graët rêve de couper Twitter à Aulas

Dans : OL.

Président de la FFF, Noël Le Graët n’a pas hésité à aller chercher Jean-Michel Aulas pour avoir un soutien de choix lors de sa dernière réélection à la tête de l’instance du football français. Le président lyonnais, qui a toujours été un grand suiveur des équipes de France, a pris le train en marche et fait désormais partie du comité exécutif, où il apporte sa grande expérience et ses idées. Mais s’il y a un dossier sur lequel le patron de la FFF ne rejoint pas Aulas, c’est bien la communication et les célèbres sorties du président de l’OL sur Twitter.

« Pour ma part, j'ai souhaité que Jean-Michel Aulas rejoigne le comex (comité exécutif) de la FFF, ce n'est pas lui qui a pleuré pour venir. Sa vision de la formation et du football féminin, notamment, n'est quand même pas négligeable. Je préférerais juste qu'il tweete moins. Il s'était calmé. Il devait s'ennuyer un peu pendant les vacances », a glissé dans L’Equipe un Noël Le Graët qui voit bien qu’Aulas ne paraît pas toujours très mesuré quand il ouvre le réseau social à l’oiseau bleu.